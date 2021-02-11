РИАМО - 11 фев. Видеокамеры системы «Безопасный регион» будут следить за безопасностью на территории новой школы на 1,1 тысячи мест в подмосковной Ивантеевке, которую должны ввести в эксплуатацию в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

«В настоящее время порядка 90% из всех социальных объектов, расположенных на территории Подмосковья, оснащено видеокамерами, интегрированными в систему «Безопасный регион», - сказал заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

В школе по адресу: Студенческий проезд, дом 49А, запланирована установка видеокамер для обзора въездов и входов, прилегающей к школе территории, а также основных холлов внутри здания. Это нужно для обеспечения безопасности учащихся и сотрудников, а также для контроля дисциплины.

Система видеонаблюдения позволяет: предотвратить незаконное проникновение на территорию посторонних лиц, контролировать на удаленном расстоянии все входы и выходы, вовремя обнаружить возникновение ЧС, а также найти виновных в случае совершения правонарушения или хулиганских действий.

При строительстве и капитальном ремонте все социальные учреждения Подмосковья оборудуются видеокамерами.

Школа на 1,1 тысячи учеников откроется в Ивантеевке в текущем году. В декабре 2020 года она была готова на 92%.