РИАМО - 11 фев. Жители Подмосковья теперь будут выбирать общественные территории для благоустройства в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» на общероссийской платформе по голосованию за объекты благоустройства, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Платформа станет всероссийским порталом с информацией о благоустройстве во всех муниципальных образованиях страны. На сайте будет собран перечень территорий к благоустройству в конкретном городе или регионе. Голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая 2021 года.

«В 2020 году доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, превысила плановый показатель в 12% и составила 13,4%. Регионы активно работали по этому направлению, но нам важно централизовать процесс вовлечения, сделать его более доступным, особенно учитывая, что в этом году мы планируем достичь вовлеченности 15% граждан», - сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Он отметил, что новая платформа будет по-настоящему прозрачным механизмом. С помощью нее можно будет упростить получение обратной связи от граждан во всех регионах страны. Также портал поможет местным властям сформировать списки территорий на благоустройство, а также учесть потребности жителей.

После быстрой регистрации на портале через «Госуслуги» или соцсети пользователь сможет выбрать те объекты, которые, по его мнению, больше всего нуждаются в обновлении. Будет и мобильная версия.

Территории, набравшие наибольшее число голосов, попадают в адресный перечень для благоустройства на следующий год. Также голосование может проводиться по дизайн-проектам.

«Ранее, подобное голосование в нашем регионе проходило на площадке «Добродел», с которым знаком практически каждый житель Подмосковья. Теперь, благодаря Минстрою России и АНО «Диалог Регионы» для всех жителей нашей страны появится одна общая площадка для проведения голосования за объекты благоустройства», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В Московской области 3 года ведется реализация масштабной программы по благоустройству. Комплексный подход в работе по благоустройству позволяет региону уже третий год лидировать в рейтинге Минстроя России по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» среди других регионов России.

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