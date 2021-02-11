РИАМО - 11 фев. В подмосковном парке «Патриот» в рамках Армейских сборов 14 февраля представят новый вид военно-прикладного спорта — армейское тактико-стрелковое многоборье, говорится в сообщении пресс-службы общественной организации «Московские суворовцы».

Презентует новый вид спорта общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация армейской тактической стрельбы в России» (ОФСОО «ФАТСР»). Многоборье включает в себя упражнения: метание ножа и саперной лопатки, огневая подготовка, элементы рукопашного боя, оказание первой помощи, тактические задачи. При этом занятия проводятся индивидуально и в группе.

«Это тот вид спорта, который позволит формировать и развивать в первую очередь культуру безопасного обращения с любым оружием. Во-вторых, повысить психологически устойчивые навыки и умения, в том числе связанные с самообладанием, внимательностью, выдержкой, способностью к коммуникациям и к оперативной оценке обстановки», - сказал генеральный секретарь ФАТСР, председатель общественной организации «Московские суворовцы» Дмитрий Нестеров.

Он подчеркнул, что при обучении используются современные научные разработки в сфере формирования двигательных мышечных навыков, учитываются анатомия и физиология человеческого тела, моторика и биомеханика его движений. По словам Нестерова, соревнования по армейскому тактико-стрелковому многоборью носят не только состязательный, но и обучающий характер.

Создатели нового вида спорта уверены, что он станет массовым не только из-за своей зрелищности, но и как семейный, командный вид спорта.

В работе над презентацией нового вида военно-прикладного спорта «Армейское тактико-стрелковое многоборье» участвуют партнеры ФАТСР - Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ), Федерация высокоточной стрельбы России (ФВСР), Московское городское отделение Всероссийского детско-юношеского общественного движения (МГО ВДЮОД) «Школа Безопасности» и другие.

«Проблема подготовки подрастающего поколения к действиям в чрезвычайных ситуациях является ключевой как на уровне государственной политики, так и на уровне профессионального педагогического сообщества. К сожалению, мы чаще и чаще слышим о ситуациях, когда недостаток развития этих навыков приводит к необратимым последствиям», - отметила член общественного совета МГО ВДЮОД «Школа безопасности» Ирина Нестеренко-Костенко.

Она подчеркнула, что формируется новое поколение детей, обладающих стойкими навыками безопасного поведения и создающих вокруг себя безопасное жизненное пространство. Занятия армейским тактико-стрелковым многоборьем помогут закалить характер ребят и с честью выйти из трудных жизненных обстоятельств.