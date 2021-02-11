РИАМО - 11 фев. Представители Минсельхозпрода Подмосковья и фермеры региона станут участниками ХХХII съезда Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России, посетить съезд планируют фермеры из 70 регионов России, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«В составе подмосковной делегации в работе съезда примут участие представители министерства и главы четырех фермерских хозяйств региона, входящие в Крестьянский союз», - сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Он добавил, что в формате конструктивного диалога планируют обсуждение самых злободневных вопросов, включая ценообразование на продукты питания, механизмы регулирования продовольственного экспорта, доступность господдержки для малых форм хозяйствования на селе, земельных ресурсов и кредитов.

Воскресенский добавил, что во время встречи делегаты региона планируют представить предложения по совершенствованию работы в рамках оказания господдержки сельскохозяйственным производителям.

Ассоциация объединила свыше 90 тысяч фермерских хозяйств и сельхозкооперативов, Движение сельских женщин России, а также Союз сельских кредитных кооперативов.

Съезд пройдет в столице 16-17 февраля. Мероприятие пройдет очно. На нем обеспечат соблюдение санитарных норм.