РИАМО - 11 фев. Сотрудниками таможни Подмосковья в Зеленограде были выявлены 11,5 тысяч пачек сигарет без маркировки, а также акцизных марок, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной таможни.

«Партия табачных изделий стоимостью 900 тысяч рублей была незаконно ввезена из стран Евросоюза, ОАЭ, Иордании и Швейцарии», – говорится в сообщении.

Сигареты обнаружили в павильоне табачной продукции торгового центра города Зеленограда в ходе осмотра помещений и территорий после выпуска товаров.

В настоящее время сигареты изъяли. Возбуждено дело об административном правонарушении.

Вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 200.2 УК РФ за незаконное перемещение через таможенную границу табачных изделий в крупном размере рассматривается.

Преступление предусматривает наказание в виде штрафа до 1 миллиона рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.