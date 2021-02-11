РИАМО - 11 фев. Сотрудниками таможни Подмосковья в Зеленограде были выявлены 11,5 тысяч пачек сигарет без маркировки, а также акцизных марок, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной таможни.
«Партия табачных изделий стоимостью 900 тысяч рублей была незаконно ввезена из стран Евросоюза, ОАЭ, Иордании и Швейцарии», – говорится в сообщении.
Сигареты обнаружили в павильоне табачной продукции торгового центра города Зеленограда в ходе осмотра помещений и территорий после выпуска товаров.
В настоящее время сигареты изъяли. Возбуждено дело об административном правонарушении.
Вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 200.2 УК РФ за незаконное перемещение через таможенную границу табачных изделий в крупном размере рассматривается.
Преступление предусматривает наказание в виде штрафа до 1 миллиона рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.
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