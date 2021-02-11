РИАМО - 11 фев. В четверг в Подмосковье стартовала акция «Теплые слова из уютного Подмосковья», в рамках которой жители региона могут выиграть путевку на проведение туристического уик-энда в области, отправив открытку, говорится в сообщении пресс-службы АО «Почта России».

«До 10 марта жители и гости пяти городов Подмосковья - Сергиев Посад, Истра, Серпухов, Коломна, Дмитров - смогут получить в подарок в почтовом отделении и бесплатно отправить в любую точку России и мира уникальную открытку лимитированной серии «Зима в Подмосковье», – говорится в сообщении.

Для того, чтобы стать участником розыгрыша, нужно опубликовать пост в Instagram с хештегом #ПисьмаИзПодмосковья, подписаться на аккаунт @visitmo.ru, указав его в посте, а после написать «Готово» под постом об условиях конкурса.

Троих победителей конкурса выберут 11 марта.

Участниками акции стали пять городов региона, где располагаются самые известные и знаковые достопримечательности, в числе которых Высоцкий мужской монастырь, Коломенский и Дмитровский кремль, Ново-Иерусалимский монастырь, а также Троице-Сергиева лавра. Для каждого города изготовлена собственная открытка.

Получить карточку можно бесплатно в отделениях по адресам: Дмитров, Почтовая улица, дом 4А, отделение 141800, Сергиев Посад, проспект Красной Армии, дом 131, отделение 141312, Истра, улица Ленина, дом 75, отделение 143500, Серпухов, площадь Ленина, дом 18, отделение 142200, Коломна, улица Октябрьской революции, дом 188, отделение 140400.

Проект создан «Почтой России» и комитетом по туризму Московской области.

Узнать больше об интересных местах в Подмосковье можно в туристическом подкасте РИАМО «Путь-дорога». Ведущие подкаста путешествуют по региону и рассказывают слушателям о своих впечатлениях. Основная цель проекта – показать, что Подмосковье многогранно и каждый человек может найти здесь развлечение по вкусу. Слушать выпуски можно в приложениях, соцсети «ВКонтакте» и на сайте https://travel.riamo.ru/podkasty.

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