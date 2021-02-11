РИАМО - 11 фев. Врачи НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского в Москве спасли 63-летнюю женщину со 100% поражением легких, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

Она поступила в тяжелейшем состоянии. КТ показала 100% поражение легких. Пациентка вспоминает, что не могла готовить, стоять, говорить и чувствовала, что не хватает кислорода. Три недели интенсивной терапии понадобилось врачам, чтобы перевести ее из реанимации в палату. Вместе с основной терапией женщина проходила лечение с помощью гипербарической оксигенации (ГБО).

«Уже после первого сеанса в барокамере она смогла самостоятельно вставать, посещать душ и передвигаться, а через пять сеансов уже не было необходимости в кислородной поддержке», - говорится в сообщении.

Этот метод применяется для пациентов с коронавирусом, у которых есть для этого показания. В его основе лежит насыщение крови кислородом за счет его доставки через плазму при повышенном атмосферном давлении. Он эффективнее, чем подача кислорода через маску или высокопоточная оксигенация – еще одна методика неинвазивной респираторной поддержки. Также метод ГБО усиливает действие противовирусной терапии.

Пациентка готовится к выписке спустя два месяца в больнице. Она вспоминает, что любые специалисты приходили к ней по первому требованию, врачи дежурили у ее кровати часами и поддерживали морально. Отдельно она отметила качество палаты.

В каждой палате института Склифосовского есть все необходимое для длительного проживания пациентов: от современных душевых до QR-кодов, считав которые любой может оставить отзыв о работе персонала и передать благодарность врачу.