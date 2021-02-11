РИАМО - 11 фев. Министерство имущественных отношений Московской области проверит использование более 250 объектов недвижимости и земельных участков лесного хозяйства, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Проверки проведут сотрудники управления контроля за использованием областного имущества министерства имущественных отношений Московской области. Они проверят недвижимость, закрепленную за «Мособллесом» и Центральным лесохозяйственным объединением. Планируется осмотреть 18 земельных участков площадью 4 гектара, 221 объект капитального строительства площадью 38 тысяч квадратных метров и 48 сооружений.

«Плановые проверочные мероприятия позволяют учреждениям оптимизировать и перераспределить имущество, которое за ними закреплено, для наиболее эффективного использования. Подведомственные комитету лесного хозяйства Московской области учреждения ГКУ Московской области «Мособллес» и ГАО Московской области «Центральное лесохозяйственное объединение», помимо земель лесного фонда, используют порядка 4 гектаров областной земли и более 250 зданий и сооружений» - сказал зампред правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Первые проверки провели на территории Бородинского лесничества, которое расположено в Можайском городском округе Московской области. Проверочные мероприятия продолжатся до конца квартала.

Всего в 2021 году Минмособлимущество проверит использование областного имущества в 47 учреждениях Подмосковья. Проверка затронет 600 объектов капитального строительства площадью более 500 тысяч квадратных метров и 200 земельных участков площадью около тысячи гектаров.