РИАМО - 11 фев. На Киевском направлении Московской железной дороги 13 и 14 февраля изменится расписание поездов, в связи с этим 14 февраля запустят компенсационные автобусы, говорится в сообщении пресс-службы Центральной пригородной пассажирской компании.

«13 февраля с 22:50 до 09:50 14 февраля будут проводиться работы по обновлению железнодорожной инфраструктуры на станции Толстопальцево Киевского направления. В связи с этим у части поездов, следующих на участке Солнечная – Апрелевка, изменится время отправления и прибытия, некоторые электропоезда проследуют по укороченному маршруту. Несколько рейсов будут выведены из расписания», — говорится в сообщении.

Автобусы по маршруту Лесной городок – Киевский вокзал будут отправляться в 05:50, 06:15, 07:20, 07:50. Автобусы будут останавливаться у станции Внуково в 06:00, 06:25, 07:30 и 08:00.

Автобус от станции Апрелевка до Киевского вокзала отправится в 06:40. Он проследует с остановками по требованию: станция Крекшино – 06:56, платформа Кокошкино – 07:10, деревня Зайцево – 07:21, станция Лесной городок – 07:28, остановка «27 км» на Минском шоссе недалеко от станции Внуково – 07:31, платформа Переделкино – 07:53.

Для проезда понадобятся проездные документы на пригородные поезда, действительные на данном маршруте. При этом фактическое время отправления автобусов зависит от дорожной ситуации на Киевском шоссе и в населенных пунктах.