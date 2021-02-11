РИАМО - 11 фев. Представители министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) и фермеры региона планируют познакомиться с передовыми фермерскими хозяйствами Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
Поездку организовали Минсельхозпрод Подмосковья, Московский крестьянский союз и АККОР. По словам Воскресенского, опыт модернизированных фермерских хозяйств Подмосковья будет полезен якутским фермерам.
«Планируем также обсудить вопросы взаимодействия, расширения сотрудничества, механизмы господдержки малого аграрного бизнеса, проблемы и перспективы фермерских хозяйств, а также развитие агротуризма», - отметил Воскресенский.
С делегацией в Подмосковье прибудут заместитель председателя правительства республики Саха Михаил Никифоров, президент ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и кооперативов республики Александр Артемьев, а также главы фермерских хозяйств, руководители сельскохозяйственных кооперативов и сотрудники министерства сельского хозяйства Якутии.
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