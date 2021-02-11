РИАМО - 11 фев. Представители министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) и фермеры региона планируют познакомиться с передовыми фермерскими хозяйствами Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«С целью обмена опытом внедрения цифровизации в агропромышленном комплексе Московской области и изучения передовых методов ведения сельхозпроизводства мы принимаем 18 февраля большую делегацию из Якутии. Планируем показать несколько передовых подмосковных хозяйств и на наглядном примере продемонстрировать применение современных технологий содержания КРС», - сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Поездку организовали Минсельхозпрод Подмосковья, Московский крестьянский союз и АККОР. По словам Воскресенского, опыт модернизированных фермерских хозяйств Подмосковья будет полезен якутским фермерам.

«Планируем также обсудить вопросы взаимодействия, расширения сотрудничества, механизмы господдержки малого аграрного бизнеса, проблемы и перспективы фермерских хозяйств, а также развитие агротуризма», - отметил Воскресенский.

С делегацией в Подмосковье прибудут заместитель председателя правительства республики Саха Михаил Никифоров, президент ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и кооперативов республики Александр Артемьев, а также главы фермерских хозяйств, руководители сельскохозяйственных кооперативов и сотрудники министерства сельского хозяйства Якутии.