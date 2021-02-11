РИАМО - 11 фев. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что ситуация с коронавирусом продолжит улучшаться, а если и будет всплеск заболеваемости, то он не станет критичным.

«Судя по тому, что происходит, по той динамике, по количеству переболевших уже, возможности вакцинироваться, что тоже очень важно, - я надеюсь, что тренд на улучшение ситуации будет продолжаться», - сказал мэр в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что надеется на то, что если даже будет всплеск заболеваемости, то он не будет критичным.

«Мы его переживем и дальше будем выходить из пандемии, и заниматься привычными делами, и вести привычный образ жизни», — заключил Собянин.

В Москве с начала пандемии выявили 950 517 случаев коронавируса, выздоровели после инфекции 861 916 человек, скончались 14 160 заразившихся.

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Текстовая трансляция

11 ФЕВРАЛЯ

- Собянин выразил надежду на сохранение тренда по улучшению ситуации с Covid:

«Судя по тому, что происходит, по той динамике, по количеству переболевших уже, возможности вакцинироваться, что тоже очень важно, - я надеюсь, что тренд на улучшение ситуации будет продолжаться», - сказал мэр в эфире телеканала «Россия 1».

- 3,6 млн жителей планируется вакцинировать от Covid‑19 в Подмосковье. Так, в феврале вакцинацию могут пройти около 200 тысяч жителей Подмосковья.

- Путин не исключил, что может вакцинироваться от Covid‑19 к осени. В прививочном плане у главы государства также есть прививки от гриппа и пневмококка.

- Прививку от Covid можно будет сделать в 25 МФЦ Подмосковья 12 февраля. С 8 часов утра до 8 вечера медицинские специалисты местных больниц будут вакцинировать всех желающих.

- Роспотребнадзор заявил о стабилизации ситуации с Covid‑19 в Подмосковье.

«На территории Московской области в феврале отмечается тенденция к стабилизации ситуации по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Ежедневный темп прироста числа новых случаев в среднем составляет 0,45%»

- Более 5,5 млн ПЦР‑тестов на коронавирус провели в Подмосковье. Статистику исследований озвучили в региональном Роспотребнадзоре.

- Почти 13 тыс детей вылечились от Covid‑19 в Подмосковье в 2020 году. С лета уже 430 ребят прошли реабилитацию после болезни.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Врач рассказал, что коллективный иммунитет от Covid‑19 не спасет непривившихся.

«Коллективный иммунитет на индивидуального человека не действует никак. Если у человека иммунитета нет и он попадает в контакт, соответственно, он рискует заболеть. И в зависимости от его исходного состояния может заболеть либо в легкой форме, либо в достаточно тяжелой форме коронавирусной инфекцией»

- 3558 пациентов вылечили от Covid‑19 в Москве за сутки. Скончался 61 пациент.

- За сутки в России зарегистрировали 15 038 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 721 больных. В Москве - 2 040.

- Еще около 4,7 тыс коек для коронавирусных больных сворачивают в Москве. Пока в столице остается порядка 9 тысяч коек для лечения больных с коронавирусом.