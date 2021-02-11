РИАМО - 11 фев. Морковь помогает поддерживать здоровье сердца и сосудов, укрепляет иммунитет и улучшает работу пищеварительной системы, говорится в сообщении пресс-службы управления Роспотребнадзора по Московской области.

«Морковь — двулетнее растение (редко одно- или многолетнее) из семейства Зонтичные, в первый год жизни образует розетку листьев и корнеплод, во второй год жизни — семенной куст и семена», - говорится в сообщении.

Витамины и лекарства

В состав моркови входит каротин - вещество, которое при попадании в организм человека трансформируется в витамин А, витамины В, Е, РР, К, аскорбиновая кислота, калий, фосфор, железо, медь, йод, цинк, хром, никель и фтор. Кроме того, в семенах моркови содержится уникальное по своим полезным свойствам эфирное масло.

Морковь активно используют в медицинских целях при гипо- и авитаминозах. Она способствует эпителизации, активирует внутриклеточные окислительно-восстановительные процессы, регулирует углеводный обмен.

Семена используются для получения лекарственных средств, например, даукарина, обладающего спазмолитическим действием, сходным с действием папаверина, расширяет коронарные сосуды; применяется при атеросклерозе, коронарной недостаточности с явлениями стенокардии. Из семян получают экстракты и эфирное масло для косметики и ароматерапии.

Профилактика заболеваний

Морковь, которая является источником калия, может способствовать понижению уровня холестерина и предотвратить развитие таких заболеваний, как атеросклероз, инсульт и инфаркт, сохранять здоровье сердца и сосудов.

Кумарин, который содержится в моркови, также способствует уменьшению гипертензии и защите здоровья сердца.

Морковь проявляет антисептические и антибактериальные способности, ее употребление ведет к улучшению работы иммунной системы организма. Также большое содержание клетчатки и грубого волокна свидетельствует о том, что овощ помогает в поддержании здорового пищеварения. Эти вещества стимулируют перистальтические движения и секрецию желудочного сока.

Морковь также способствует профилактике развития онкологических заболеваний благодаря содержанию бета-каротина.

Исследования показали, что люди, которые ели наибольшее количество моркови, на 40% снижали риски развития макулярной дегенерации, «куриной слепоты» с возрастом.

У моркови есть и много других полезных свойств. Она помогает сохранить здоровые зубы и десны, а также здоровье предстательной железы, нормализовать уровень сахара в крови, дает здоровье коже, помогает в заживлении ран. Она спасает от диареи, очищает организм и способствует здоровой беременности и родам.

Калорийность моркови составляет 35 ккал. Морковь довольно низкокалорийный продукт, поэтому ее можно включать в рацион людям, следящим за своим весом.