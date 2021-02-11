РИАМО - 11 фев. В подмосковном Дмитрове двоих мужчин признали виновными в убийстве местного жителя, совершенном в 2016 году, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

Мужчина из личной ненависти решил убить своего знакомого и привлек к этому своего друга, пообещав ему деньги. Злоумышленники выманили мужчину и задушили его, после чего закопали его тело в лесополосе.

«Долгое время информация о безвестном исчезновении мужчины не передавалась в следственные органы, а преступление оставалось нераскрытым», – отмечается в материале.

После того, как дело передали в следственный отдел по городу Дмитрову, удалось установить и задержать преступников. Следователи провели обыски, опросили более 12 свидетелей, а также провели многочисленные экспертизы. Доказательства и заключения экспертиз легли в основу обвинения.