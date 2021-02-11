РИАМО - 11 фев. Специалисты Московской службы психологической помощи населению проведут бесплатные вебинары по психологии, посвященные теме личностного роста, с 15 февраля по 29 марта, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Крайне важно сохранять стабильное эмоциональное состояние. Если у человека возникают психологические проблемы, ему следует обратиться к профессионалам. Специалисты Московской службы психологической помощи населению выслушают всех желающих, поддержат в трудную минуту и предложат пути выхода из непростой ситуации», - сказал руководитель департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Евгений Стружак.

Он добавил, что одни вебинары – это эффективный формат работы с психологом, можно будет выбрать интересующий тренинг и подключиться к беседе.

Участие в вебинаре доступно после регистрации на сайте Московской службы психологической помощи населению. Необходимо найти нужный семинар и записаться на него, когда откроется набор. Количество мест – не более 150 человек.

Как обходиться с чувством обиды и вины расскажут 15 февраля в 19:30, тренинг «Мужские архетипы, или то, что мы не знаем о мужчинах» проведут 17 февраля в 15:00, набор уже начался. Занятие на тему «Я есть. Почему мы обесцениваем себя?» пройдет 19 февраля в 16:30, регистрация открыта. Тренинг «Принятие себя» состоится 20 февраля в 18:00. Вебинар «Создай свою фигуру стройной» пройдет 24 февраля в 18:00.

Урок «Внутренние ресурсы» проведут 25 февраля в 10:30. На нем расскажут, как восполнить силы в период эмоционального и физического упадка. Цикл вебинаров «Я учусь владеть собой» начнется 1 марта в 13:30. Он посвящен борьбе с внешними стрессами. Регистрация уже открыта. Серия тренингов «Любит — не любит: законы притяжения» пройдет 13, 20 и 27 марта в 12:00.

В цикле вебинаров «Эмоциональный интеллект с сердцем» расскажут, как управлять эмоциями, чтобы добиться нужных результатов. Запись на первое занятие позволит прослушать весь курс. Занятия пройдут 15, 22 и 29 марта в 19:30.

На сайте службы психологической помощи проходят и другие вебинары, которые помогут преодолеть чувство одиночества, стресс после рождения ребенка, при воспитании трудных подростков, глубокую депрессию после пережитого горя и так далее. Расписание есть на сайте.

Беседы с психологами бесплатны. Адреса и контакты подразделений доступны на сайте службы. Кроме того, в столице работает круглосуточная горячая линия неотложной психологической помощи. Получить консультацию можно по номерам «051» (с городского телефона) или +7 (495) 051 (с мобильного). На сайте Московской службы психологической помощи населению также работает круглосуточный онлайн-чат.