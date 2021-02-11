РИАМО - 11 фев. На Подмосковье с юго-запада надвигается снегопад, осадки начнутся уже в течение нескольких часов, автомобилистам стоит отказаться от дальних поездок, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В преддверии снегопада дороги обрабатывают реагентами. Из-за непогоды дорожная ситуация ухудшится.

«Мы обращаемся к автомобилистам - пожалуйста, не выезжайте на своих авто на дороги завтра, воспользуйтесь общественным транспортом. По возможности исключите поездки на дальние расстояния», - говорится в сообщении

Согласно данным синоптиков, на регион надвигается рекордный снегопад. Выпадет до 40% месячной нормы осадков. На дорогах из-за непогоды образуются заторы.