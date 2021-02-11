РИАМО - 11 фев. Ежедневно темпы вакцинации от коронавируса в Подмосковье наращиваются, в настоящее время планируется, что привиты будут 3,6 миллиона жителей, на вакцинацию записывается большое количество человек, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы планируем привить 3,6 миллиона жителей региона. Ежедневно мы наращиваем темпы вакцинации. Начинали с тысячи, затем пять тысяч вакцин в сутки. Сейчас дошли до десяти тысяч. В феврале, я думаю, мы привьем если не двести тысяч человек, то около того», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что изначально жители отрицательно реагировали на вакцинацию, но уже сейчас наблюдается высокий поток по записи на порталах, в стационарах и в поликлиниках. ​

В Подмосковье прививки от коронавируса сделали 161 203 человека.

Чтобы пройти вакцинацию от коронавируса в медучреждении, можно записаться на портале госуслуг, в поликлинике, МФЦ и по номеру «122». Прививку также можно сделать в мобильных фельдшерско-акушерских пунктах, в торговых центрах.

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Текстовая трансляция

11 ФЕВРАЛЯ

- Собянин выразил надежду на сохранение тренда по улучшению ситуации с Covid:

«Судя по тому, что происходит, по той динамике, по количеству переболевших уже, возможности вакцинироваться, что тоже очень важно, - я надеюсь, что тренд на улучшение ситуации будет продолжаться», - сказал мэр в эфире телеканала «Россия 1».

- 3,6 млн жителей планируется вакцинировать от Covid‑19 в Подмосковье. Так, в феврале вакцинацию могут пройти около 200 тысяч жителей Подмосковья.

- Путин не исключил, что может вакцинироваться от Covid‑19 к осени. В прививочном плане у главы государства также есть прививки от гриппа и пневмококка.

- Прививку от Covid можно будет сделать в 25 МФЦ Подмосковья 12 февраля. С 8 часов утра до 8 вечера медицинские специалисты местных больниц будут вакцинировать всех желающих.

- Роспотребнадзор заявил о стабилизации ситуации с Covid‑19 в Подмосковье.

«На территории Московской области в феврале отмечается тенденция к стабилизации ситуации по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Ежедневный темп прироста числа новых случаев в среднем составляет 0,45%»

- Более 5,5 млн ПЦР‑тестов на коронавирус провели в Подмосковье. Статистику исследований озвучили в региональном Роспотребнадзоре.

- Почти 13 тыс детей вылечились от Covid‑19 в Подмосковье в 2020 году. С лета уже 430 ребят прошли реабилитацию после болезни.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Врач рассказал, что коллективный иммунитет от Covid‑19 не спасет непривившихся.

«Коллективный иммунитет на индивидуального человека не действует никак. Если у человека иммунитета нет и он попадает в контакт, соответственно, он рискует заболеть. И в зависимости от его исходного состояния может заболеть либо в легкой форме, либо в достаточно тяжелой форме коронавирусной инфекцией»

- 3558 пациентов вылечили от Covid‑19 в Москве за сутки. Скончался 61 пациент.

- За сутки в России зарегистрировали 15 038 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 721 больных. В Москве - 2 040.

- Еще около 4,7 тыс коек для коронавирусных больных сворачивают в Москве. Пока в столице остается порядка 9 тысяч коек для лечения больных с коронавирусом.