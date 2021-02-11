РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 11 фев. В Домодедове может появиться новый выезд из микрорайона Северный по улице 1-я Коммунистическая, сообщил председатель совета депутатов городского округа Леонид Ковалевский.

В четверг в микрорайоне Северный состоялся отчет администрации перед населением с участием депутата Мособлдумы Олега Жолобова, депутата Леонида Ковалевского и заместителей главы администрации Домодедова.

«Мы этот проект тащим, скажем так. Правда, не так быстро, как хотелось бы. Разработана проектно-сметная документация в полном объеме. Она прошла экспертизу государственную. <…> Из-за пандемии мы не смогли утвердить ППТ, проект планировки территории. <…> Будем этим вопросом более предметно заниматься», - сказал Ковалевский.

Он также отметил, что администрация поможет оформить расположенные там гаражи, чтобы люди получили компенсацию, потому что в сметную стоимость заложена выплата компенсаций по рыночной цене.

В связи с эпидемиологической обстановкой, встреча прошла в ограниченном формате. На ней присутствовали общественные помощники главы Домодедова, представители уличных комитетов Домодедова, руководители предприятий, учреждений, общественных советов, Общественной палаты Домодедова, депутаты Совета депутатов, заместители главы администрации городского округа, представители территориальных отделов государственной власти и СМИ.