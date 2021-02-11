РИАМО - 11 фев. Боксер из Серпухова Федор Чудинов проведет поединок против малавийца Айзека Чилембы в концертном зале «Вегас Сити Холл» в Красногорске 20 февраля, говорится в сообщении пресс-службы Федерации бокса России.

«Также в рамках этого шоу свои бои по правилам бокса проведут блогер Артем Тарасов, бойцы смешанных единоборств (ММА) Максим Новоселов и Вячеслав Дацик, а также пауэрлифтеры Михаил Кокляев и Денис Вильданов», - говорится в сообщении.

Российский боксер является обладателем пояса WBA Gold во втором среднем весе и имеет 23 победы и 2 поражения. Чилемба выиграл 26 раз, проиграл 7.

Чудинов в последний раз выходил в ринг в сентябре прошлого года. Тогда он нокаутировал британца Умара Садика. Айзек Чилемба в своем последнем поединке в декабре 2019 года победил россиянина Александра Кубича.