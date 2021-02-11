РИАМО - 11 фев. Комплексные схемы инженерного обеспечения кварталов реновации в столице позволят ускорить строительство инженерной инфраструктуры, а также не портить повторной перекладкой сетей уже благоустроенные территории, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Для кварталов реновации в рамках обновления инженерной инфраструктуры будут применять комплексные схемы инженерного обеспечения, содержащие данные о текущем и прогнозируемом расположении сетей и объектов энергоснабжения, а также возможные нагрузки на них. На данный момент в шести округах города утверждено 14 комплексных схем», - сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Существующие на территории реновации инженерные сети тоже модернизируют в связи с увеличением нагрузки.

Комплексные схемы разработаны и утверждены для районов: Покровское-Стрешнево (микрорайон 16), Митино (поселок Новобратцевский), Очаково-Матвеевское (кварталы 2 и 4), Солнцево (поселок Западный), Люблино (микрорайоны 23, 29 и Ж), Свиблово (микрорайоны 23а и 24), Алтуфьевский (микрорайоны 1–5), Бутырский (микрорайон 78), Восточное Измайлово (микрорайоны 28–36), Бирюлево Восточное (микрорайон 3 «Загорье»), Метрогородок (микрорайоны 1, 2 и 2а) и Ивановское (микрорайон 40–52).

Левкин добавил, что благодаря комплексным схемам можно присоединить к инженерным сетям как один дом, так и целый квартал сразу. Это должно ускорить работы и гарантировать качество их выполнения с первого раза, уменьшить неудобства во время ремонта для жителей.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года мэром Москвы Сергеем Собяниным, она предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир.

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