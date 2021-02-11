РИАМО - 11 фев. Сотрудники поисково-спасательного отряда №8 «Мособлпожспаса» вытащили из поврежденного автомобиля мужчину, пострадавшего в аварии на 62-м километре дороги М-7 «Волга» недалеко от деревни Богослово Богородского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы «Мособлпожспаса».

На трассе столкнулись Volvo и «Газель». В результате происшествия одного из водителей зажало в поврежденной кабине.

«Прибыв на место аварии, спасатели деблокировали мужчину 1994 года рождения с помощью гидравлического аварийно-спасательного оборудования и передали пострадавшего врачам прибывшей бригады медицины катастроф», – сказал старший смены Михаил Тувякин.

По его словам, начавшийся снегопад сильно осложнил дорожную обстановку в Московской области. На дорогах образовались снежные заносы и обледеневшие участки.

Спасатель призвал водителей обратить внимание на соблюдение скоростного режима и дистанции до впереди идущего автомобиля.