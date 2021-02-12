РИАМО – 12 фев. В Коломне в пятницу откроется фермерский фестиваль «На Житной», мероприятие пройдет по 14 февраля, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«В фермерском фестивале в Коломне примут участие более 20 лучших фермерских хозяйств, а также предприниматели и производители продовольственной продукции Подмосковья», — сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Он добавил, что на фестивале представят свыше 150 различных видов сыров. Кроме того, можно будет приобрести другие молочные продукты, хлебобулочные изделия, продукты пчеловодства, колбасы, копченую рыбу, варенье.

На фестивале также будет организована праздничная программа. В ее рамках пройдут фотосессии, выставки, мастер-классы и показательные выступления по фигурному катанию, спортивные эстафеты, анимационная программа, эстафеты и игры на льду, игровые программы для детей и концерты.

Мероприятия фестиваля будут проходить с 11 часов до 21 часа.

Другой подмосковный гастрономический фестиваль — «Сыр. Пир. Мир», который проходил в Истре, — претендует на победу в номинации «Фестиваль года» в рамках IX ежегодной национальной премии в области событийного маркетинга и специальных мероприятий «Событие года». Это главная национальная премия индустрии специальных событий. До 18 февраля параллельно с голосованием экспертного совета проходит народное голосование на сайте премии.​