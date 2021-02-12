РИАМО – 12 фев. С пятницы все клубы «Активного долголетия» в Подмосковье заработают очно, соответствующее решение было принято вместе с управлением Роспотребнадзора по Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Подмосковья.

«Всего в регионе открыто 55 клубов «Активное долголетие» (восемь клубов открыты в 2019 году, 47 клубов - в 2020 году), в этом году будет открыто еще шесть клубов, также введен электронный учет участников», — говорится в сообщении.

Министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская отметила, что решение было принято совместно с управлением Роспотребнадзора по региону. Участники проекта должны сделать прививки от коронавируса, чтобы посещать клубы «Активного долголетия». Кроме того, посещать клубы могут те, у кого есть антитела.

Подтвердить наличие антител нужно с помощью справки. При этом такие ограничения действуют только на посещение клубов проекта. Для занятий на улице справки не понадобятся.

До этого, с конца сентября прошлого года, из-за пандемии коронавируса занятия в рамках «Активного долголетия» проводили онлайн. Дистанционные занятия посетили свыше 110 тысяч человек. 22 февраля возобновили занятия на открытом воздухе, открылись клубы проекта в нескольких городских округах, где это позволяла эпидемиологическая обстановка.