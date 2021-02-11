РИАМО - 11 фев. Вокзал Восточный, который сейчас возводят в составе транспортно-пересадочного узла «Черкизово, позволит пассажирам поездов дальнего следования быстрее добираться до московских аэропортов, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«На Восточный планируется перевести 27 пар поездов дальнего следования с Курского вокзала. По уровню комфорта Восточный будет современным городским вокзалом европейского уровня», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Площадь вокзального комплекса составит 9,6 тысячи квадратных метров. Здесь появятся современный пассажирский терминал и две пассажирские платформы с навесами.

«Новый вокзал будет иметь два выхода – в сторону станции метро «Черкизовская» и стадиона «РЖД Арена», а также в сторону Амурской улицы», - добавил Бочкарев.

27 пар поездов переведут на новый столичный вокзал Восточный>>