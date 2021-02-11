РИАМО - 11 фев. Вокзал Восточный, который сейчас возводят в составе транспортно-пересадочного узла «Черкизово, позволит пассажирам поездов дальнего следования быстрее добираться до московских аэропортов, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.
Площадь вокзального комплекса составит 9,6 тысячи квадратных метров. Здесь появятся современный пассажирский терминал и две пассажирские платформы с навесами.
«Новый вокзал будет иметь два выхода – в сторону станции метро «Черкизовская» и стадиона «РЖД Арена», а также в сторону Амурской улицы», - добавил Бочкарев.
27 пар поездов переведут на новый столичный вокзал Восточный>>
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