РИАМО – 12 фев. В пятницу возле 25 МФЦ в Подмосковье можно будет сделать прививку от коронавирусной инфекции, пункты вакцинации будут работать с 08:00 до 20:00, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«С собой необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Заранее записываться на прививку не нужно», — говорится в сообщении.

В Подмосковье по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьев открыто более 190 пунктов, где можно сделать прививку от коронавируса. Записаться на прививку от Covid-19 можно на региональном портале госуслуг, по номеру «122», в МФЦ, поликлинике и клубах «Активное долголетие».

Ранее руководитель управления Роспотребнадзора по Московской области, главный государственный санитарный врач по Подмосковью Ольга Микаилова сообщила, что ситуация с коронавирусом в Подмосковье стабилизируется. Средний ежедневный темп прироста числа новых выявленных случаев заражения составляет 0,45%.

В прошлом году в Подмосковье коронавирус выявили у 12,9 тысячи детей, из них 90% вылечились дома, остальные – в больницах.

В Подмосковье от коронавируса вакцинировались более 161 тысячи человек. Прививки делают вакциной «Спутник V». Вакцинация проходит в два этапа – второй компонент вакцины вводится через три недели после первого.

В пятницу прививки в МФЦ можно будет сделать по следующим адресам:

1. Шаховская, улица 1-я Советская, дом 26А.

2. Чехов, Советская площадь, дом 3.

3. Талдом, площадь Карла Маркса, дом 13.

4. Ступино, поселок Михнево, улица Советская, дом 26.

5. Солнечногорск, улица Тельнова, дом 3/2.

6. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, дом 169.

7. Раменское, улица Воровского, дом 3/1.

8. Озеры, Советская площадь, дом 1.

9. Звенигород, микрорайон Супонево, корпус 3.

10. Наро-Фоминск, улица Полубоярова, дом 8.

11. Ногинск, улица 3-го Интернационала, дом 80.

12. Можайск, улица 20-е января, дом 6.

13. Мытищи, улица Карла Маркса, дом 4.

14. Люберцы, поселок Октябрьский, улица Ленина, дом 39.

15. Луховицы, Советский переулок, дом 4.

16. Лотошино, улица Школьная, дом 19.

17. Клин, Советская площадь, дом 18А.

18. Кашира, улица Ленина, дом 2.

19. Зарайск, улица Советская, дом 23.

20. Дмитров, микрорайон Махалина, дом 20.

21. Голицыно, улица Советская, строение 1Б.

22. Волоколамск, улица Революционная, дом 3.

23. Видное, улица Школьная, дом 77.

24. Домодедово, микрорайон Центральный, улица Советская, дом 19, корпус 1.

25. Балашиха, микрорайон Железнодорожный, улица Советская, дом 57.

Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>

Текстовая трансляция

11 ФЕВРАЛЯ

- Собянин выразил надежду на сохранение тренда по улучшению ситуации с Covid:

«Судя по тому, что происходит, по той динамике, по количеству переболевших уже, возможности вакцинироваться, что тоже очень важно, - я надеюсь, что тренд на улучшение ситуации будет продолжаться», - сказал мэр в эфире телеканала «Россия 1».

- 3,6 млн жителей планируется вакцинировать от Covid‑19 в Подмосковье. Так, в феврале вакцинацию могут пройти около 200 тысяч жителей Подмосковья.

- Путин не исключил, что может вакцинироваться от Covid‑19 к осени. В прививочном плане у главы государства также есть прививки от гриппа и пневмококка.

- Прививку от Covid можно будет сделать в 25 МФЦ Подмосковья 12 февраля. С 8 часов утра до 8 вечера медицинские специалисты местных больниц будут вакцинировать всех желающих.

- Роспотребнадзор заявил о стабилизации ситуации с Covid‑19 в Подмосковье.

«На территории Московской области в феврале отмечается тенденция к стабилизации ситуации по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Ежедневный темп прироста числа новых случаев в среднем составляет 0,45%»

- Более 5,5 млн ПЦР‑тестов на коронавирус провели в Подмосковье. Статистику исследований озвучили в региональном Роспотребнадзоре.

- Почти 13 тыс детей вылечились от Covid‑19 в Подмосковье в 2020 году. С лета уже 430 ребят прошли реабилитацию после болезни.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Врач рассказал, что коллективный иммунитет от Covid‑19 не спасет непривившихся.

«Коллективный иммунитет на индивидуального человека не действует никак. Если у человека иммунитета нет и он попадает в контакт, соответственно, он рискует заболеть. И в зависимости от его исходного состояния может заболеть либо в легкой форме, либо в достаточно тяжелой форме коронавирусной инфекцией»

- 3558 пациентов вылечили от Covid‑19 в Москве за сутки. Скончался 61 пациент.

- За сутки в России зарегистрировали 15 038 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 721 больных. В Москве - 2 040.

- Еще около 4,7 тыс коек для коронавирусных больных сворачивают в Москве. Пока в столице остается порядка 9 тысяч коек для лечения больных с коронавирусом.