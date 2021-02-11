РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 11 фев. В 2020 году в микрорайоне Северный в Домодедове родились 185 детей, сообщила начальник территориального отдела микрорайона Северный Светлана Чистякова.

В четверг в микрорайоне Северный прошел отчет администрации перед населением с участием депутата Мособлдумы Олега Жолобова, председателя совета депутатов Леонида Ковалевского и заместителей главы администрации Домодедова.

«Хочу поделиться доброй статистикой. 185 домодедовцев родилось и зарегистрировано в микрорайоне в 2020 году», - сказала Чистякова.

В связи с эпидемиологической обстановкой встреча прошла в ограниченном формате. На ней присутствовали общественные помощники главы Домодедова, представители уличных комитетов Домодедова, руководители предприятий, учреждений, Общественных советов, Общественной палаты Домодедова, депутаты Совета депутатов, заместители главы администрации городского округа Домодедово, представители территориальных отделов государственной власти и СМИ.