РИАМО - 11 фев. Коллегия присяжных заседателей признала Алексея Смирнова, расстрелявшего коллег в метро Москвы в сентябре 2019 года, виновным, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорсуда.

Он признан виновным в совершении двух посягательств на жизнь сотрудника правоохранительных органов и оправдан по трем другим статьям — по эпизоду, предусмотренному статьей 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», и по эпизодам получения взяток.

«18 сентября 2019 года в комнате полиции в вестибюле станции метро «Рязанский проспект», когда сотрудники отдела собственной безопасности УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по Москве, выполняя свои обязанности, представились и предъявили свои служебные удостоверения, Смирнов, во избежание неблагоприятных для себя последствий, не менее девяти раз выстрелил из табельного пистолета в сотрудников полиции, причинив двоим из них ранения», - говорится в сообщении.

При этом присяжные заявили, что Смирнов заслуживает снисхождения.

Обсуждение последствий вердикта коллегии присяжных пройдет 17 февраля в 11:00.