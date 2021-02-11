РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 11 фев. В 2020 году в микрорайоне Северный Домодедова с юбилеями поздравили 32 долгожителей, сообщила начальник территориального отдела микрорайона Северный Светлана Чистякова.

В четверг в микрорайоне Северный прошел отчет администрации перед населением с участием депутата Мособлдумы Олега Жолобова, председателя совета депутатов Леонида Ковалевского и заместителей главы администрации Домодедова.

«С юбилеем были поздравлены 32 долгожителя. Им вручены памятные подарки и единовременная материальная помощь на сумму 545 тысяч рублей», - сказала Чистякова.

Также в 2020 году в микрорайоне оказали материальную помощь 69 гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию на 1 миллион 502 тысячи рублей. Единовременные выплаты в декаду инвалидов составили 566 тысяч рублей.

В связи с эпидемиологической обстановкой встреча прошла в ограниченном формате. На ней присутствовали общественные помощники главы Домодедова, представители уличных комитетов Домодедова, руководители предприятий, учреждений, Общественных советов, Общественной палаты Домодедова, депутаты Совета депутатов, заместители главы администрации городского округа Домодедово, представители территориальных отделов государственной власти и СМИ.