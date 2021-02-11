РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 11 фев. В 2020 году в детском саду, расположенном в микрорайоне Северный, капитально отремонтировали систему отопления, сообщила начальник территориального отдела микрорайона Северный Светлана Чистякова.

В четверг в микрорайоне Северный прошел отчет администрации перед населением с участием депутата Мособлдумы Олега Жолобова, председателя совета депутатов Леонида Ковалевского и заместителей главы администрации Домодедова.

«Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный ремонт и инженерно-техническое обслуживание зданий провели капитальный ремонт системы отопления детского сада №40 «Золотая рыбка» на сумму 2 миллиона 600 тысяч рублей», - сказала Чистякова.

В связи с эпидемиологической обстановкой встреча прошла в ограниченном формате. На ней присутствовали общественные помощники главы Домодедова, представители уличных комитетов Домодедова, руководители предприятий, учреждений, Общественных советов, Общественной палаты Домодедова, депутаты Совета депутатов, заместители главы администрации городского округа Домодедово, представители территориальных отделов государственной власти и СМИ.