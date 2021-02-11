РИАМО - 11 фев. По автомобильной развязке, которую открыли для водителей в Трехгорке 11 января, проехало более 110 тысяч автомобилей, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Дорогу построили по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ежедневно по новой дороге проезжает порядка 3,5 тысячи автомобилистов.

«Новая развязка облегчила выезд из Одинцово для более чем 30 тысяч жителей Трехгорки, у которых появился съезд на Северный обход Одинцова, дополнительный выезд на МКАД и альтернативный объезд через Можайское и Минское шоссе, что позволило снизить поток транзитного транспорта в Немчиновке и Ромашкове», - говорится в сообщении.

Время в пути до МКАДа составляет теперь порядка 10 минут.

Длина путепровода через Северный обход Одинцова составляет 94,8 метра. До конца года завершат устройство ливневой канализации и шумозащитных экранов. Протяженность новой дороги с подходами и съездами превышает 4 километра.