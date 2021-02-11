РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 11 фев. В микрорайоне Северный Домодедова в 2020 году отремонтировали два двора, сообщила начальник территориального отдела микрорайона Северный Светлана Чистякова.

В четверг в микрорайоне Северный прошел отчет администрации перед населением с участием депутата Мособлдумы Олега Жолобова, председателя совета депутатов Леонида Ковалевского и заместителей главы администрации Домодедова.

«Согласно программе формирования современной городской среды, в 2020 году удалось поэтапное комплексное благоустройство дворовой территории по адресам: улица Гагарина, дом №48 и улица Речная, дом №16», - сказала Чистякова.

Во дворах провели замену асфальтового покрытия проездов, тротуара и бордюрного камня. Финансирование работ выполнялось из бюджета Московской области. Общая сумма затрат составила 1 миллион 785 тысяч рублей.

В связи с эпидемиологической обстановкой встреча прошла в ограниченном формате. На ней присутствовали общественные помощники главы Домодедова, представители уличных комитетов Домодедова, руководители предприятий, учреждений, Общественных советов, Общественной палаты Домодедова, депутаты Совета депутатов, заместители главы администрации городского округа Домодедово, представители территориальных отделов государственной власти и СМИ.