РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 11 фев. В микрорайоне Северный в Домодедове ведется работа по переселению жителей 10 домов, сообщила начальник территориального отдела микрорайона Северный Светлана Чистякова.

В четверг в микрорайоне Северный прошел отчет администрации перед населением с участием депутата Мособлдумы Олега Жолобова, председателя совета депутатов Леонида Ковалевского и заместителей главы администрации Домодедова.

«ПКФ «Гюнай» продолжает реализацию инвестиционного контракта, основной задачей которого является комплексная реконструкция микрорайона. 39 многоквартирных домов уже снесено. В настоящее время ведется работа по переселению жителей из 10 домов по улице Ломоносова, Речная, 1-й Московский проезд», - сказала Чистякова.

Она также отметила, что в микрорайоне планируется строительство еще двух многоквартирных домов.

В связи с эпидемиологической обстановкой встреча прошла в ограниченном формате. На ней присутствовали общественные помощники главы Домодедова, представители уличных комитетов Домодедова, руководители предприятий, учреждений, Общественных советов, Общественной палаты Домодедова, депутаты Совета депутатов, заместители главы администрации городского округа Домодедово, представители территориальных отделов государственной власти и СМИ.