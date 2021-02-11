РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 11 фев. В рамках акции «Лес победы» в микрорайоне Северный в Домодедове в 2020 году высадили 30 саженцев жасмина, сообщила начальник территориального отдела микрорайона Северный Светлана Чистякова.

В четверг в микрорайоне Северный прошел отчет администрации перед населением с участием депутата Мособлдумы Олега Жолобова, председателя совета депутатов Леонида Ковалевского и заместителей главы администрации Домодедова.

«На территории микрорайона было высажено более 30 саженцев жасмина», - сказала Чистякова.

Акция прошла в мае. В ней приняли участие активные жители улицы Энергетиков, сотрудники детского сада №5 «Непоседы», а также представители общественных организаций.

В связи с эпидемиологической обстановкой встреча прошла в ограниченном формате. На ней присутствовали общественные помощники главы Домодедова, представители уличных комитетов Домодедова, руководители предприятий, учреждений, Общественных советов, Общественной палаты Домодедова, депутаты Совета депутатов, заместители главы администрации городского округа Домодедово, представители территориальных отделов государственной власти и СМИ.