РИАМО - 11 фев. Приложение «Наукограды», разработанное подмосковным Мининвестом, стало доступно для скачивания в Google Play, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Новое приложение позволит получать больше информации о наших технополисах. Приложение ориентировано на научно-техническое бизнес-сообщество, которое сможет узнать о новейших технологических решениях, о новых изобретениях, сделанных в технополисах. Здесь доступна информация о возможностях наукоградов в разрезе создания новых инвестпроектов», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что в приложении можно узнать всю подробную информацию, включая полные пакеты информации о мерах поддержки для инвесторов, для научно-технических проектов и для ученых. Через приложение также можно легко связаться с Мининвестом для уточнения вопроса.

Восемь подмосковных наукоградов в этом году получат почти 330 миллионов рублей на развитие научно-технического потенциала.