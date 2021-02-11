РИАМО - 11 фев. Билеты на поезда «Аэроэкспересс» для пассажиров, путешествующих вдвоем, будут продаваться в Москве по сниженной цене с 12 февраля по 15 марта, говорится в сообщении пресс-службы ООО «Аэроэкспресс».

Билет на проезд двоих человек в аэропорт и обратно будет стоить 1300 рублей, что на 200 рублей дешевле покупки двух билетов. Тариф «Для двоих» охватит не только День святого Валентина, но и День защитника Отечества, а также Международный женский день.

«Февраль и начало марта – это череда праздников, когда многие традиционно отправляются в путешествие вдвоем. В этом году мы решили запустить специальное предложение, которое позволит паре путешественников добраться до аэропорта и обратно по выгодной цене», – сказал коммерческий директор «Аэроэкспресс» Михаил Графчиков.

Он добавил, что по билету на «Аэроэкспресс» пассажиры смогут получить подарки и скидки от партнеров программы лояльности – отелей, ресторанов и многих других.

Билеты по тарифу «Для двоих» доступны для покупки в кассах и у мобильных кассиров, на сайте и в мобильном приложении «Аэроэкспресс». Подробнее ознакомиться с доступными предложениями партнеров и условиями тарифа можно на сайте компании.