РИАМО - 11 фев. С 21:00 в столице будет действовать экстренное предупреждение из-за снегопада, метели и порывистого ветра, водителям нужно быть крайне осторожными, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Ожидаем метель, усиление ветра с порывами 13-18 метров в секунду и снегопад, который продлится до 13-14 февраля. За это время выпадет примерно 25-30 миллиметров осадков», - говорится в сообщении.

На дорогах могут образоваться гололедица, накаты, налипание снега, может снизиться видимость. Это ухудшит дорожную ситуацию. Водителям нужно соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, а также избегать резких маневров и не отвлекаться на гаджеты.

Автомобилистам посоветовали пересесть на общественный транспорт по возможности и планировать поездки заранее.

По данным синоптиков, на столицу надвигается рекордный снегопад, пик которого придется на 12 февраля. В Москве уже создали оперштаб, который будет координировать работу городских служб во время непогоды.