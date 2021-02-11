РИАМО - 11 фев. С 21:00 в столице будет действовать экстренное предупреждение из-за снегопада, метели и порывистого ветра, водителям нужно быть крайне осторожными, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
На дорогах могут образоваться гололедица, накаты, налипание снега, может снизиться видимость. Это ухудшит дорожную ситуацию. Водителям нужно соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, а также избегать резких маневров и не отвлекаться на гаджеты.
Автомобилистам посоветовали пересесть на общественный транспорт по возможности и планировать поездки заранее.
По данным синоптиков, на столицу надвигается рекордный снегопад, пик которого придется на 12 февраля. В Москве уже создали оперштаб, который будет координировать работу городских служб во время непогоды.
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