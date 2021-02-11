РИАМО - 11 фев. Строительство северного терминала станции МЦК «Локомотив» завершат к октябрю 2021 года, в нем установят лифты и эскалаторы, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, площадь терминала составит 3,6 тысячи квадратных метров.

«Дополнительный вестибюль с распределительным залом, оборудованный тремя лифтами и шестью эскалаторами, обеспечит комфортный выход пассажиров к Окружному проезду в сторону стадиона «РЖД Арена», - сказал Бочкарев.

Он добавил, что это снизит нагрузку на основной (южный) терминал станции «Локомотив», связанный с метро и железнодорожным вокзалом.

Развитие ТПУ «Черкизово»

Предполагается, что после открытия вокзала Восточный пассажиропоток ТПУ «Черкизово» вырастет на треть – до 74 тысяч пассажиров в сутки. К ним относятся 24,5 тысячи пассажиров поездов дальнего следования.

«Перевод большинства поездов дальнего следования с Курского на Восточный вокзал позволит увеличить пропускную способность участка Москва-Каланчевская – Москва-Пассажирская-Курская, по которому после завершения реконструкции будет открыто движение поездов МЦД-4 Киевско-Горьковский», - заключил Бочкарев.