РИАМО - 11 фев. Контейнер в форме сердца для сбора пластиковых крышек установили подмосковном Солнечногорске в лицее №1 имени А. Блока, контейнер будет ездить по городу, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа Солнечногорск.

«В данный момент наше «сердце» находится в лицее № 1, а затем оно побывает еще в некоторых школах с целью собрать как можно больше мусора и отправить на переработку, а все вырученные средства пойдут на благотворительность», - прокомментировал руководитель отделения «Молодой Гвардии» в городском округе Солнечногорск Евгений Кузнецов.

Местное отделение «Молодой гвардии» организовало эту экологическую акцию. В честь установки контейнера они совместно со специалистами молодежного центра «Возрождение» провели экологический квест «Стратег» в лицее, чтобы привлечь внимание школьников к экологическим проблемам России.

В дальнейшем контейнер переместят в городской парк.