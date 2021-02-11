РИАМО - 11 фев. В Подмосковье за январь 2021 года зарегистрировано 5,8 тысячи преступлений, что на 5,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

Число убийств сократилось на 20%, грабежей – на 15,9%, квартирных краж – на 50,7%, угонов – на 48,6%. Количество преступлений в общественных местах уменьшилось на 8,5%, а на улицах – на 21,8%.

«При этом отмечается увеличение количества мошеннических операций на 15,3%, количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, выросло на 32,7%, незаконный оборот наркотиков – на 9,1%, количество преступлений, совершенных мигрантами, выросло на 1,7%, а также увеличилось количество разбоев на 40%», – говорится в сообщении.

Камеры системы «Безопасный регион», установленные в муниципалитетах Подмосковья, помогают оперативно раскрывать преступления.

«Действенность данной системы, ее огромные возможности – на лицо. Видеонаблюдение в общественных местах, как правило, способствует адекватному поведению граждан и предотвращению новых преступлений. Те, кто продолжают нарушать закон, обязательно будут наказаны», – отметил зампред правительства Московской области - руководитель ГУРБ Роман Каратаев.