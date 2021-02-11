РИАМО - 11 фев. Водителю, который протаранил несколько автомобилей на Саратовской улице в Москве при въезде во двор, стало плохо, из-за чего он и потерял управление машиной, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«По информации городских служб, водителю стало плохо и он не справился с управлением», - говорится в сообщении.

Водителю потребовалась госпитализация. Предварительный диагноз — стенокардия.

На месте инцидента работают городские службы.