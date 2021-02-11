РИАМО - 11 фев. Витамин А важен для организма человека, при длительном недостаточном поступлении витамина может наблюдаться общая сухость кожи, слизистых, также может возникнуть эффект «куриной слепоты», говорится в сообщении пресс-службы управления Роспотребнадзора по Московской области.

Витамин А - не какое-то отдельное химическое вещество, а обобщающее название различных соединений, обладающих общим биологическим действием.

«Одна группа, которая включает в себя ретинол, ретиналь и ретиноевую кислоту, образует А-витаминный комплекс и называется ретиноиды. Другая группа – про-витамины каротиноиды (в первую очередь бета-каротин), они способны в организме человека трансформироваться в ретинол (однако всего 10%)», - говорится в сообщении.

Обе группы веществ оказывают однонаправленное действие, но организм получает их из разных источников. Общее у них — это то, что они всасываются при участии жиров, поэтому витамин А – жирорастворимый витамин.

Ретиноиды

Ретиноиды можно получить из животных продуктов. Ретинол в большом количестве содержится в рыбьем жире, яйце, сливочном масле, молоке, говяжьей печени. Причем количество веществ может значительно снижаться при неправильном хранении продуктов. К этому же результату приводит перегревание (длительное кипение) жира в процессе приготовления пищи. Кулинарные потери ретинола при тепловой обработке продуктов могут достигать 40%.

Ретинол играет важнейшую роль в процессе развития клеток кожи и костной ткани, а также обеспечивает работу зрительного анализатора, включаясь в состав зрительного пигмента радопсина, обеспечивающего фоторецепцию на сетчатке глаза. Синтез радопсина особенно повышается в условиях низкой освещенности, обеспечивая темновую адаптацию. Ретиноевая кислота - необходимый компонент биохимических реакций с участием тиреоидных гормонов и витамина D.

Дефицит витамина А в питании ускоряет развитие железодефицитной анемии и препятствует дополнительному поступлению железа с пищей.

Каротиноиды

Важны и вещества каротиноиды. К ним относятся вещества с различной А-витаминной активностью: каротин, криптосантин, а также соединения, не относящиеся к провитаминам: лютеин, зеаксантин и ликопин. Наибольшей витаминной активностью среди других каротиноидов обладает бета-каротин. Каротиноиды выполняют в организме несколько важных функций: А-витаминную, антиоксидантную и регуляторную (на клеточном уровне).

Основным источником каротиноидов являются растительные продукты, как правило, красные и желтые овощи и фрукты. Однако в некоторых листовых растениях, в частности, шпинате, обилие хлорофилла маскирует желто-оранжевый пигмент и придает им зеленый цвет.

Главными пищевыми источниками бета-каротина признаны морковь, тыква, абрикосы, курага, шпинат. Ликопин поступает в организм с томатами. Лютеином и зеоксантином особенно богаты брокколи, тыква, кабачки, шпинат. Для обеспечения реальной потребности в каротиноидах недостаточно постоянно употреблять любую растительную продукцию — необходимо следить за регулярным включением в рацион именно перечисленных продуктов.