РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 фев. Двойные платежки за горячую воду и внесение изменений в единые платежные документы обсудили в микрорайоне Павшинская пойма, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Рабочая встреча представителей территориального общественного самоуправления «Павшинская пойма», теплоснабжающей организации ООО «ТВС» и муниципалитета состоялась в четверг. В повестку вошли более 50 вопросов от жителей.

«В числе прочих на встрече обсуждались вопросы двойных платежек по статье ГВС ОДН, которые получают жители шести домов; исправление общих площадей квартир в ЕПД; возможность оплаты задолженности предыдущему оператору и многие другие», - говорится в сообщении.

Встреча стала уже третьей после того, как в сентябре 2020 года услуги в сфере теплоснабжения в микрорайоне Павшинская пойма стала оказывать компания «Тепловодоснабжение».

«Хорошо, что есть такой диалог. В наше время люди стали активны, они стали задавать вопросы, разбираться в истории – это правильно. Почти во всех домах есть активные старшие, которые отстаивают интересы всех жителей, что важно. И очень хорошо, что компания «ТВС» идет на диалог для того, чтобы всем было комфортно», - отметила начальник управления ЖКХ администрации горокурга Юлия Мелешкевич.