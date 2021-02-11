РИАМО - 11 фев. В январе 2021 года сотрудники Москомстройинвеста вынесли 104 постановления о наложении административных наказаний в отношении застройщиков — два предупреждения и 102 штрафа, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Постановления выписаны в адрес 35 организаций-застройщиков. В сумме на столичных застройщиков наложено свыше 8,26 миллиона рублей штрафов, порядка 20% от общей суммы относится к проектам новой Москвы», – говорится в сообщении.

Основной причиной штрафов стало несвоевременное и неполное размещение информации в единой информационной системе жилищного строительства.

В рамках профилактической работы комитет выписал застройщикам 262 предостережения о недопустимости нарушения требований действующего законодательства. Так было выдано 16 предписаний об устранении данных нарушений.