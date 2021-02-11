РИАМО - 11 фев. В январе 2021 года сотрудники Москомстройинвеста вынесли 104 постановления о наложении административных наказаний в отношении застройщиков — два предупреждения и 102 штрафа, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.
Основной причиной штрафов стало несвоевременное и неполное размещение информации в единой информационной системе жилищного строительства.
В рамках профилактической работы комитет выписал застройщикам 262 предостережения о недопустимости нарушения требований действующего законодательства. Так было выдано 16 предписаний об устранении данных нарушений.
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