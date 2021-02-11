РИАМО (КОРОЛЕВ) - 11 фев. В Королеве иномарка сбила пешехода, по данному факту проводится проверка, сообщил «РИАМО в Королеве» начальник отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу Сергей Адамов.

ДТП произошло рано утром 10 февраля на проспекте Королева у дома №1. Автомобиль двигался по проспекту Королева, со стороны улицы 50-летия ВЛКСМ, в сторону улицы Циолковского.

«Дорога была заснежена. Автомобиль Nissan сбил мужчину в районе нерегулируемого пешеходного перехода. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сказал Адамов.

Пострадавший пешеход с переломом правой голени был доставлен автомобилем скорой помощи в городскую больницу. Его госпитализировали.