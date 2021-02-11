РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 фев. Нескольких владельцев автомобилей оштрафовали за то, что они в нарушение правил припарковались возле контейнерной площадки в деревне Путилково подмосковного Красногорска, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Представители ООО «Рузский региональный оператор», Госадмтехнадзора, административно-технической комиссии муниципалитета проверили соблюдение правил парковки вблизи контейнерных площадок в деревне Путилково в четверг.

«В ходе рейда на улице Сходненской возле дома 15 инспекторы ГАТН зафиксировали несколько фактов нарушений. Владельцам автомобилей выписан штраф по части 1 статьи 6.14 КоАП Московской области», - говорится в сообщении.

По данным регоператора, вывоз ТКО с контейнерных площадок производится по регулярному графику без выходных. Ежедневно на линии выходят до 30 единиц спецтехники, однако припаркованные машины возле баков нередко становятся серьезным препятствием для проезда. Как следствие - образуются навалы отходов и растет недовольство жителей.

«Если проезд заблокирован, водителю приходится уезжать и повторно возвращаться на одну и ту же точку. В связи с этим сбивается график и своевременный вывоз мусора», - отметил старший сервис-менеджер «Рузского регионального оператора» по городскому округу Красногорск Дмитрий Слюсарчук.

Сообщить о таких нарушениях, как парковка на газонах и детских площадках, выброс мусора из автомобиля, а также блокирование проезда для мусоровоза может любой пользователь смартфона с помощью электронного сервиса «Народный инспектор».

Для этого необходимо зайти в приложение «Добродел» (доступно на AppStore и GooglePlay), пройти авторизацию, выбрать пункт «Народный инспектор», указать точку нарушения на карте и приложить фото. Жалоба поступит в Госадмтехнадзор.

«За неправильную парковку предусмотрены штрафы от 3 до 5 тысяч для физических лиц, а для юридических - от 5 до 30 тысяч рублей», - заключается в материале.