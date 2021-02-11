РИАМО - 11 фев. Кафрские рогатые вороны, живущие Московском зоопарке, развлекаются с помощью мыльных пузырей, которые они лопают клювами, сообщает пресс-служба зоосада.

Это очень любопытные и умные птицы. Если в вольере появляется новый предмет, они тут же начинают с ним играть, разбирать его и показывать друг другу.

«Тем не менее, вороны не привыкли к тому, что предметы могут двигаться, поэтому на летящие мыльные пузыри долго смотрели с опаской. Но потом самый решительный из них лопнул мыльный пузырь клювом, а за ним повторили остальные», – говорится в сообщении.

Мыльные пузыри не представляют угрозы для животных, но при этом служат им отличным развлечением.

Кафрский рогатый ворон – самый крупный вид из семейства птиц-носорогов, обитает в африканской саванне. Живут рогатые вороны небольшими группами – от 2 до 11 особей. Продолжительность жизни этих птиц составляет 35-40 лет.