РИАМО - 11 фев. Начиная с 2019 года, подмосковные комплексы по переработке отходов отсортировали свыше 770 тысяч тонн стекла и пластика, говорится в сообщении пресс-службы зампреда правительства Подмосковья Евгения Хромушина.

Объем пластика и стекла, отсортированного на КПО, увеличился с прошлого года в полтора раза.

«Если летом прошлого года объем стекла и пластика, направленного на вторичную переработку, составлял 500 тысяч тонн, то уже сегодня он вырос почти в два раза и составляет 770 тысяч тонн», - сказал Хромушин.

Он подчеркнул, что такого результата удалось достичь благодаря активному участию жителей региона в раздельном сборе отходов. Также свою роль сыграла построенная в Московской области новая комплексная система по сбору и переработке твердых коммунальных отходов.

«Сегодня можно точно назвать, в каких объемах отдельные фракции, в том числе отобранное стекло и пластик, вовлекаются во вторичную переработку, с прошлого года на переработку 10 подмосковных комплексов по переработке отходов направили на вторичную обработку более 403 тысяч тонн пластика и более 374 тысяч тонн стекла», - добавил Хромушин.

По его словам, из всей массы были произведены миллионы единиц новых упаковок и бутылок. При этом раньше все эти горы стекла и пластика можно было обнаружить в оврагах и на мусорных полигонах.

За два года КПО региона направили на вторичную переработку более 2,5 миллионов тонн бумаги, картона, металла, пластика, стекла и органики. Больше всего коммунальных отходов отсортировал КПО «Экоград» в Зарайске — более полумиллиона тонн. Также большой объем был отсортирован на КПО «Сплендер» — более 2 тысяч тонн, «Прогресс» в Рошале — свыше 460 тысяч тонн, КПО «Восток» в Егорьевске — более 450 тысяч тонн, КПО «Юг» в Коломне — более 300 тысяч тонн.

Согласно данным исследований о количестве твердых коммунальных отходов, образуемых в Московской области, стекло и полимерные материалы в сумме составляют 26% в общем объеме твердых коммунальных отходов. Всего в Подмосковье образуется более 7,7 миллиона тонн коммунальных отходов в год, в том числе 3,4 миллиона тонн прибывает из Москвы.

Реформа системы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России началась в 2019 году. Менее чем за два года Московской области удалось построить эффективную систему обращения с ТКО, что позволило закрыть все мусорные полигоны. В регионе введены в эксплуатацию 10 новых современных предприятий по переработке отходов, оснащенных современной техникой, организованы и приведены к единому стандарту более 110 тысяч контейнерных площадок для сбора ТКО.

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