РИАМО - 11 фев. Более 1 тыс работ прислали на конкурс детского рисунка, посвященный Всероссийской переписи населения, имена победителей и обладателей денежных премий станут известны 31 марта, говорится в сообщении пресс-службы переписи.

Творческое состязание стартовало 16 ноября прошлого года. За это время организаторы получили более 1,3 тысячи работ, из которых 1053 успешно прошли модерацию. От художников в возрастной категории 7-9 лет поступило 610 произведений, от ребят в возрастной категории 10-12 лет — 443.

«Рисунки приходят самые разные, но общее в них — обилие ярких красок и позитивная атмосфера. Многие изображают свою семью, дом, школу и местные достопримечательности», — говорится в сообщении.

Чаще всего героями конкурсных работ становятся переписчики (юные художники тщательно прорисовывают красочную атрибутику тех, кто проводит перепись) и птичка-талисман ВиПиН. Встречаются на рисунках и мультяшные персонажи, например, почтальон Печкин.

Самые активные юные художники в Белгородской области: они прислали 115 рисунков. В топ-5 творческих регионов входят также Республика Татарстан (64 работы), Ямало-Ненецкий автономный округ (56 работ), Москва и Московская область (46 работ), а также Республика Башкортостан (46 работ).

Однако результаты еще могут измениться. Прием работ на конкурс завершится 1 марта, в полдень по московскому времени, а уже 3 марта на сайте переписи (strana2020.ru) начнется голосование пользователей, которое продлится до 15 марта. Работы, набравшие наибольшее число лайков, войдут в шорт-лист и будут вынесены на суд жюри, среди членов которого есть профессиональные художники.

Итоги голосования подведут 31 марта. Имена победителей можно будет узнать на информационном сайте ВПН, а также на официальных страницах ВПН в социальных сетях.

Правилами предусмотрена выплата денежных премий по 25 тысяч рублей. Вознаграждение получат четыре человека — по два победителя в каждой возрастной номинации.

Подробнее с правилами конкурса можно ознакомиться здесь.