РИАМО - 11 фев. За заведомо ложное сообщение о минировании социальных объектов существует уголовная ответственность, нарушителю может грозить до пяти лет лишения свободы, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

Так, информация о минировании 32 учебных заведений и станции «Люберцы-1» в городском округе Люберцы, а также 12 школ на территории городского округа Дубна, которая поступила 9 февраля, оказалась ложной.

«Это серьезная информация, виновные в ложных вызовах будут установлены и привлечены к ответственности. Подобные действия злоумышленников, направленные на дестабилизацию деятельности социальной инфраструктуры, куда входят школы и вокзалы, приводят к нарушению режимов работы учреждений и сбою функционирования транспортной инфраструктуры», - подчеркнул заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев.

«Информаторы», которые сообщили о минировании объектов в Люберцах и Дубне, уже разыскиваются.