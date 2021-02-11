РИАМО - 11 фев. Общественным объединениям и другим НКО необходимо каждый год предоставлять отчеты о своей деятельности не позднее 15 апреля, в том числе нужно предоставлять документы о получении средств от иностранных организаций и граждан, говорится в сообщении пресс-службы управления Минюста России по Московской области.
Общественное объединение представляет в управление Минюста России по Московской области документы, содержащие информацию об объеме получаемых им от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства денежных средств, и иного имущества, целях их расходования или использования, а также об их фактическом расходовании или использовании, ежегодно не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным, по форме №ОН0003, утвержденной приказом №170.
В случае неисполнения требований законодательства ведомство выносит предупреждения некоммерческим организациям, привлекает их к административной ответственности, направляет исковые заявления в суд о ликвидации некоммерческих организаций и о прекращении деятельности в качестве юридического лица, исключении из единого государственного реестра юридических лиц.
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