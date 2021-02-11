РИАМО - 11 фев. Новые программы привлечения финансирования стали доступны для предприятий деревообрабатывающей промышленности Подмосковья в региональном фонде развития промышленности, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Предприятия смогут получить в Фонде от 20 до 100 миллинонов рублей на приобретение оборудования для модернизации производства. Ставка по кредитам составит от 1% до 3% годовых. Региональный и федеральный ФРП будут финансировать проекты по этой программе в соотношении 30 на 70», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Программа ведется совместно с ФРП РФ «Проекты лесной промышленности» для малого и среднего предпринимательства.

Для привлечения средств в более крупные проекты подмосковные лесные предприниматели смогут воспользоваться программой ФРП РФ «Проекты развития». Сумма займа — от 50 до 500 миллионов рублей.

Также продолжает работать программа «Лизинговые проекты» для предприятий деревообработки. Они могут брать в лизинг под 1% по упрощенной схеме сортировочное, лесопильное, сушильное, дробильное и прессовое оборудование, станки для глубокой переработки и станки для сращивания и склеивания древесины, а также оборудование для гранулирования и изготовления пеллет и брикетов. В лизинг под 1% можно взять харвестеры, форвардеры, погрузочную технику и самоходные машины.